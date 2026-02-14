Borsa İstanbul yatırımcıları için temettü sezonu müjdelerle başlıyor. 9-13 Şubat haftasında, halka açık iki dev şirket 2026 yılı kâr payı dağıtım takvimini ve tutarlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yatırımcılarına duyurdu. İşte bu hafta temettü kararı alan şirketler ve ödeme detayları…
Yönetim kurullarının aldığı kararlar doğrultusunda, AYGAZ ve Lila Kağıt hissedarlarına nakit kâr payı dağıtacak.
Özellikle Aygaz'ın açıkladığı yüksek tutarlı temettü, piyasada dikkat çekti.
AYGAZ A.Ş. (AYGAZ)
Enerji sektörünün öncü isimlerinden Aygaz, mart ayında yapacağı ödeme ile ortaklarına nakit akışı sağlayacak.
• Brüt Temettü: Hisse başına 12,55 TL.
• Net Temettü: Hisse başına 10,6675 TL.
• Ödeme Tarihi: 16 Mart 2026.
LİLA KAĞIT (LILAK)
Kağıt sektörünün güçlü oyuncusu Lila Kağıt, kâr payı dağıtımı için temmuz ayını işaret etti.
• Brüt Temettü: Hisse başına 1,5254661 TL.
• Net Temettü: Hisse başına 1,2966461 TL.
• Ödeme Tarihi: 6 Temmuz 2026.