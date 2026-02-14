Güvence Hesabı Genel Müdürü Özgür Öntürk’ün paylaştığı verilere göre 2025 yılı içerisinde 1.820 dosya sahibi için toplam 822 milyon 728 bin liralık ödeme gerçekleştirildi.

Bu tutarın dağılımı ise kazaların bireyler üzerindeki ağır etkisini gözler önüne seriyor:

• Maluliyet (Sakatlık) Tazminatları: 636 milyon 44 bin TL.

• Ölüm (Destek Yoksundan Kalma) Tazminatları: 167 milyon TL.

"HER BEŞ ARAÇTAN BİRİ SİGORTASIZ"

Türkiye’deki araç parkına ilişkin çarpıcı veriler paylaşan Öntürk, Aralık 2025 itibarıyla trafiğe kayıtlı 33,6 milyon taşıtın yaklaşık 7,4 milyonunun sigortasız olduğunu açıkladı.

Bu tablo, Türkiye genelinde her beş araçtan birinin zorunlu trafik sigortası güvencesinden yoksun olduğunu gösteriyor.

Araç Gruplarına Göre Sigortasızlık Tablosu:



• Motosiklet: Yüzde 65,47 ile en yüksek sigortasızlık oranına sahip grup.

• Traktör: Yüzde 36,84 ile ikinci sırada yer alıyor.

• Otomobil: Yüzde 5,8 ile daha düşük bir orana sahip olsa da sayısal olarak milyonları buluyor.

KURULUŞTAN BUGÜNE 5 MİLYAR LİRALIK GÜVENCE

Güvence Hesabı’nın kurulduğu günden bu yana toplam 72 bin 106 dosyaya yaklaşık 5 milyar lira ödeme yaptığını belirten Öntürk, bu rakamın büyük bir kısmının sigortasız ve çalıntı araçların neden olduğu bedensel zararlardan kaynaklandığını ifade etti.

ÖNEMLİ UYARI: "ÖDENEN TAZMİNAT KUSURLU TARAFA RÜCU EDİLİYOR"

Güvence Hesabı’nın mağdurları korurken, kazaya sebep olanlara karşı yasal haklarını saklı tuttuğunu hatırlatan Öntürk, "Güvence Hesabı tazminatı ödedikten sonra, bu tutarı kazaya sebep olan sürücü ve araç sahibinden geri alıyor (rücu ediyor)" dedi.

Mevcut sistemde bedeni zararlar için teminat limitinin 3,6 milyon liraya kadar çıktığını belirten Öntürk, sigorta yaptırmamanın hem maddi hem de hukuki açıdan yıkıcı sonuçlar doğurabileceği konusunda vatandaşları uyardı.