Bankaların geçmişte kredi kullanan ya da maaş müşterisi olan milyonlarca kişiye tanımladığı kredi kartları, yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Kullanılmadığı için "Kapandı" sanılan ya da hiç aktif edilmediği düşünülen kartlar, zaman içinde otomatik limit artışına tabi tutulabiliyor. Bu durum, ihtiyaç anında "Limit yetersiz" uyarısıyla karşılaşan tüketiciler için ciddi bir soruna dönüşebiliyor.

Kredi kartı limitlerine yönelik yeni bir düzenleme hazırlığında olduğu belirtilen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) süreciyle birlikte, bankaların müşterilerden habersiz yükselttiği ya da fark edilmeyen toplam limitler yeniden gündeme geldi.

OTOMATİK LİMİT ARTIŞI RİSKİ

Bir dönem kredi çeken ya da maaş müşterisi olan kişilere verilen ancak hiç aktifleştirilmeyen kartlar, bankalar tarafından yıllar içinde otomatik olarak limit artışına tabi tutulmuş olabiliyor.

Sabah gazetesi'nin haberine göre, kullanıcı kendi kredi kartı limitini 100 bin TL sanarken, bankada açık görünen ve kullanılmayan "Hayalet" kartlar nedeniyle toplam limit 1 milyon TL seviyesine ulaşabiliyor.

Üstelik hiç kullanılmayan ancak şifresi alınmış bir kartın yıllık aidat borcu, müşterinin bilgisi dışında birikerek icra takibine kadar gidebiliyor.

NE YAPILMALI? LİMİTİNİZİ KONTROL EDİN

Tüketiciler, adlarına tanımlı ve farkında olmadıkları kartları belirli adımlarla tespit edebiliyor;

e-Devlet üzerinden "Banka" araması yapılarak aktif hesaplar görüntülenebiliyor.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi üzerinden "Risk Merkezi Raporu Başvurusu" yapılarak tüm kredi, çek ve kredi kartı limit ile borç dökümüne ulaşılabiliyor.

Kullanılmayan kart tespit edilmesi halinde ise ilgili bankaya başvurularak hesap ve kart kapatma talebinde bulunulabiliyor.