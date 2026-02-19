Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş., Orta Doğu'da faaliyet gösteren LIDER bir telekomünikasyon altyapı sağlayıcısı için Open RAN (Açık Radyo Erişim Ağı) kurulumu ve entegrasyonunu kapsayan yeni bir proje siparişi aldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Şirket açıklamasında, söz konusu projenin küresel iş ortağı ile sürdürülen iş birliği kapsamında hayata geçirileceği belirtildi. Projenin toplam bedelinin 576,6 bin dolar olduğu ifade edildi.

UÇTAN UCA TASARIM VE ENTEGRASYON SÜRECİ

Proje çerçevesinde Odine Solutions, Open RAN mimarisinin uçtan uca tasarımını üstlenecek. Ayrıca sistem entegrasyonu, test, doğrulama ve devreye alma süreçlerinin de şirket tarafından yürütüleceği açıklandı.

Open RAN yaklaşımının açık ve ayrıştırılmış mimarisi sayesinde yazılım tanımlı ve bulut tabanlı altyapılarda daha esnek, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir ağ yapılarının kurulmasına olanak sağladığı vurgulandı.

ORTA DOĞU'DA KONUM GÜÇLENECEK

Şirket, projenin yeni nesil ağ dönüşümü alanındaki mühendislik ve entegrasyon kabiliyetlerini uluslararası pazarlarda sergilemesi açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirtti.

Açıklamada ayrıca bu iş birliğinin, şirketin Orta Doğu bölgesindeki konumunu güçlendireceği ve küresel büyüme ile teknoloji odaklı dönüşüm hedefleriyle uyumlu olduğu ifade edildi. Yeni iş ilişkisinin şirket faaliyetlerine olumlu katkı sağlamasının beklendiği kaydedildi.