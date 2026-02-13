Akbank tarafından yapılan resmi açıklamaya göre bankanın takipteki kredi alacak portföyünün toplamda 1.220 Milyon TL tutarındaki kısmı, pazarlık masasında 242 Milyon TL bedel karşılığında el değiştirdi.

Bu satışla birlikte Akbank, bilançosundaki donuk alacak yükünü hafifletirken, önemli bir nakit girişi de sağlamış oldu.

4 DEV VARLIK YÖNETİM ŞİRKETİ PORTFÖYÜ PAYLAŞTI

Akbank’ın sorunlu alacaklarını satın alan konsorsiyumda sektörün önde gelen oyuncuları yer aldı. Satış süreci sonunda alacaklar şu dört şirkete devredildi:

• Birikim Varlık Yönetimi A.Ş.

• Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.

• İstanbul Varlık Yönetimi A.Ş.

• Ortak Varlık Yönetimi A.Ş.

ANALİZ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE "TEMİZLİK" MESAİSİ

Uzmanlar, Akbank’ın bu hamlesini bankanın operasyonel verimliliğini artırmak ve yasal takip süreçlerinin getirdiği idari yükten kurtulmak adına atılmış stratejik bir adım olarak değerlendiriyor.

242 milyon TL’lik satış bedeli, bankanın bilanço temizliği yaparken aynı zamanda likidite yönetimine katkı sağlayacak.

