Piyasanın en büyük oyuncularından biri olan Bank of America (BofA), günün ikinci yarısında işlem hacmiyle adeta piyasayı domine etti.

Kurumun saat 14.48 verilerine göre toplamda -5,8 Milyar TL net satıcılı pozisyonda olmasına rağmen bazı hisselerdeki agresif alımları dikkat çekti.

BOFA’NIN RADARINDA THY VAR: 1,2 MİLYAR TL’LİK DEV ALIM

BofA’nın alış listesinin zirvesinde açık ara farkla Türk Hava Yolları (THYAO) yer alıyor.

Kurum, THYAO’da +1,2 Milyar TL net hacimle piyasayı destekleyen bir profil çizdi. Alış listesindeki diğer önemli hisseler ise şunlar oldu:

• ASTOR: +208,5 Milyon TL

• EKGYO: +88,1 Milyon TL

• CEMZY: +56,5 Milyon TL

SATIŞ TARAFINDA BANKACILIK VE PEGASUS ÖNE ÇIKTI

BofA’nın genel tabloda net satıcı pozisyonunda kalmasının ana nedeni ise havacılık ve bankacılık hisselerindeki çıkışları oldu.

Özellikle Pegasus (PGSUS), 991,1 Milyon TL’lik net satışla kurumun en çok elden çıkardığı hisse olurken; bankacılık endeksinin lokomotifleri olan ISCTR (-613,2 Mn TL) ve AKBNK (-373,2 Mn TL) üzerindeki satış baskısı devam etti.

PİYASA ANALİZİ: ENDEKS TUTUNABİLECEK Mİ?

Uzmanlar, BIST 100 endeksinin 14.180 puan seviyelerinin üzerinde kalıcı olmasının psikolojik açıdan önemli olduğunu vurguluyor.

BofA gibi dev aracı kurumların THY gibi amiral gemisi hisselerde alıma geçmesi, "dipten dönüş" sinyali olarak yorumlansa da toplam hacimdeki net satış ağırlığı piyasanın hala temkinli bir seyir izlediğini gösteriyor.

