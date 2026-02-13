Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre mevcut 14.200.000 TL olan sermaye, iç kaynaklardan karşılanmak üzere tam yüzde 2000 (yüzde iki bin) oranında artırılıyor.

Bu devasa artışla birlikte şirket, 50 milyon TL olan kayıtlı sermaye tavanını bir defaya mahsus aşarak sermayesini 298.279.216,53 TL seviyesine taşıyacak.

Sermaye Artırımının Kaynak Dağılımı:



• Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları: 194.079.216,53 TL

• Özsermaye Enflasyon Farkları: 12.651.352,45 TL

• Olağanüstü Yedekler: 77.269.431,02 TL

YATIRIMCININ 500 LOTU 10.500 LOT OLACAK

Yatırımcılar için en heyecan verici kısım ise hesaplardaki lot sayısının değişimi oldu. SPK onayının ardından gerçekleşecek süreçle birlikte, elinde 500 lot YAPRK hissesi bulunan bir yatırımcının lot sayısı, herhangi bir ücret ödemeden 10.500 adede yükselecek.

Günün ilk yarısında gelen veriler, yatırımcıların bu kararı büyük bir coşkuyla karşıladığını gösteriyor. Saat 13.58 itibarıyla YAPRK hisseleri:

• Güncel Fiyat: 323,75 TL (Tavan)

• Günlük Değişim: Yüzde 9,93 Artış

• İşlem Hacmi: 285.895.933 TL

Haftalık bazda yüzde 27,46 prim yapan hisse, bedelsiz onayıyla birlikte yıllık bazdaki negatif seyrini unutturmaya başladı. Yatırımcılar şimdi bedelsiz payların hesaplara geçeceği tarihi bekliyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.