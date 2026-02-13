Borsa yatırımcılarının yakından takip ettiği TAT Gıda Sanayi A.Ş. (TATGD), 2025 yılı finansal sonuçlarını açıklayacağı tarihi duyurdu. Peki, TATGD hissesi haftanın son işlem gününde ne durumda? İşte tüm detaylar...
TAT Gıda Sanayi A.Ş. (TATGD), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla 2025 yılı finansal sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu.
Şirketin bildirimine göre, 2025 yılına ilişkin konsolide finansal tabloların 17 Şubat 2026 tarihinde kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.
TATGD HİSSESİNDE SON DURUM
TAT Gıda (TATGD) bugünkü işlemlerde güçlü alımlarla dikkat çekiyor. Hisse, 14.50 yazım saati itibarıyla yüzde 1,25'lik primle 14,60 TL seviyesinde seyrediyor.