13 Şubat 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Gersan Elektrik, payları üzerinde gerçekleşen olağandışı hareketlere ilişkin kamuya açıklanmamış özel bir durumun bulunmadığını belirtti.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili tebliğleri kapsamında, hisse fiyatını etkileyecek gizli bir bilgi veya gelişme olmadığını resmen teyit etti.

VERİLER NE DİYOR? YILLIK ARTIŞ YÜZDE 224'Ü AŞTI

Şirket cephesinden "ekstra bir durum yok" açıklaması gelse de borsa ekranlarındaki rakamlar yatırımcının iştahını ortaya koyuyor:

• Günlük Performans: Hisse saat 17.33 itibarıyla yüzde 6,66 yükselişle 27,86 TL seviyesinden kayda geçti.

• Haftalık Patlama: Son bir haftalık süreçte hisse fiyatı yüzde 68,49 oranında değer kazandı.

• Yıllık Değişim: GEREL, son bir yıl içerisinde yatırımcısına yüzde 224,74 oranında prim yaptırarak dikkat çekici bir başarıya imza attı.

• Hacim Rekoru: 13 Şubat itibarıyla hissede 1,46 milyar TL'lik dev bir işlem hacmi gerçekleşirken, el değiştiren lot sayısı 54,4 milyonu aştı.

Günün en düşük 24,98 TL seviyesini gören hisse, 28,2 TL ile yıllık en yüksek seviyesine (zirveye) oldukça yakın bir noktada seyrediyor. Yıllık en düşük seviyesi olan 16,32 TL göz önüne alındığında, hissenin istikrarlı bir yükseliş trendinde olduğu görülüyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.