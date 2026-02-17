Anket sonuçlarını değerlendiren stratejist Michael Hartnett, katılımcıların yüzde 35'inin şirketlerin "aşırı yatırım" yaptığı görüşünde olduğunu ve bu oranın son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.

2026 yılı için öngörülen yaklaşık 650 milyar dolarlık sermaye harcaması beklentisi, şirketlerin rekor düzeyde yatırım planladığını gösteriyor. Ancak bu yatırımların geri dönüşüne ilişkin kaygılar, teknoloji devlerinin hisselerinde ayrışmaya yol açtı. Microsoft hisseleri son altı yılın en sert düşüşünü yaşarken, Meta Platforms iddialı yapay zeka harcama planı sonrası yüzde 11’in üzerinde yükseliş kaydetti.

EN BÜYÜK RİSK: "YAPAY ZEKA BALONU"

Yatırımcıların önemli bir kısmı, teknoloji odaklı büyümenin sürdürülebilirliğini sorguluyor. Ankete katılanların:

Dörtte biri piyasalar için en büyük riskin bir "yapay zeka balonu" olduğunu düşünüyor.

Yüzde 30'u büyük teknoloji şirketlerinin yapay zekaya yönelik yüksek sermaye harcamalarının bir kredi krizini tetikleyebileceğinden endişe ediyor.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDEN ENERJİ VE TEMEL TÜKETİME KAÇIŞ

Kârlılık beklentileri Ağustos 2021’den bu yana en iyimser seviyede olsa da yatırımcılar portföylerinde radikal değişikliklere gidiyor. Teknoloji hisselerindeki net ağırlık bir ay içinde yüzde 19'dan yüzde 5'e gerileyerek Mart 2025'ten bu yana en sert düşüşünü yaşadı. Yatırımcıların teknoloji ve ABD dolarından çıkarak yöneldiği alanlar şunlar oldu:

Enerji, malzeme ve temel tüketim sektörleri.

Gelişmekte olan piyasalar ve Avrupa hisse senetleri (Şubat 2021'den bu yana en yüksek yönelim).

Küçük sermayeli (small-cap) şirketler (Nisan 2021'den bu yana en yüksek ilgi).

