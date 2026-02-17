CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CVKMD), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.'nin yeni bir ruhsat sahası kazandığını duyurdu. CVKMD hissesi bugün satış baskısıyla karşı karşıya. Hisse şu sıralarda 46,54 TL'den işlem görüyor. İşte detaylar...
Şirketin açıklamasına göre Hayri Ögelman Madencilik A.Ş., Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından düzenlenen ihalede Bursa'daki krom sahası için en yüksek teklifi vererek ihaleyi kazandı.
İHALE BEDELİ 23 MİLYON TL
Bursa'da bulunan krom sahasına ilişkin ihalenin bedelinin 23 milyon TL olduğu bildirildi.
Şirket ayrıca MAPEG nezdinde ruhsat devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından gelişmelerin kamuoyu ve yatırımcılarla paylaşılacağını açıkladı.
CVKMD'DE YÜZDE 3'E YAKIN KAYIP
CVK Maden payları, bugünkü seansta artan satış baskısıyla karşılaştı. Hissede 14.00 yazım saati itibarıyla %-2,64 oranında değer kaybı gözlemleniyor. Hissenin güncel fiyatı ise 46,54 TL olarak işlem görüyor.