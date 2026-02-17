Şirketin açıklamasına göre Hayri Ögelman Madencilik A.Ş., Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından düzenlenen ihalede Bursa'daki krom sahası için en yüksek teklifi vererek ihaleyi kazandı.

İHALE BEDELİ 23 MİLYON TL

Bursa'da bulunan krom sahasına ilişkin ihalenin bedelinin 23 milyon TL olduğu bildirildi.

Şirket ayrıca MAPEG nezdinde ruhsat devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından gelişmelerin kamuoyu ve yatırımcılarla paylaşılacağını açıkladı.

CVKMD'DE YÜZDE 3'E YAKIN KAYIP

CVK Maden payları, bugünkü seansta artan satış baskısıyla karşılaştı. Hissede 14.00 yazım saati itibarıyla %-2,64 oranında değer kaybı gözlemleniyor. Hissenin güncel fiyatı ise 46,54 TL olarak işlem görüyor.