İran, devam eden askeri tatbikat kapsamında Hürmüz Boğazı'nın bir kısmının bugün güvenlik gerekçesiyle birkaç saat kapatılacağını duyurdu.

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde gerçekleştirdiği tatbikatın ana aşamasının başladığını bildirdi.

Tatbikat kapsamında Hürmüz Boğazı'nın bir kısmının birkaç saat güvenlik gerekçesiyle kapatılacağı bilgisi verildi.

İran’dan rest geldi: Hürmüz Boğazı kapanıyor mu? Boğaz kapanırsa dünya ekonomisini ne bekliyor? İran’dan rest geldi: Hürmüz Boğazı kapanıyor mu? Boğaz kapanırsa dünya ekonomisini ne bekliyor?

İran'a saldırı tehditlerinde bulunan ABD yönetiminin Tahran ile müzakere sürecine rağmen son haftalarda bölgede askeri varlığını güçlendirmesi ve bölgeye ek deniz unsurları sevk etmesi üzerine İran, dün Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda güvenlik tehditlerine karşı askeri tatbikat başlattığını duyurmuştu.

Tatbikatta, Devrim Muhafızları Ordusu'nun denizden gelebilecek muhtemel tehditlere karşı hızlı, kararlı ve kapsamlı yanıtlar vermeye odaklandığı belirtilmişti.

Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği stratejik bir geçiş noktası olarak biliniyor. İran, ABD ile muhtemel bir savaşta Hürmüz Boğazı'nı kapatacağını bildirmişti.

enpara
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PARTNERFaiz giderleri yüzde 180 arttı: Hazine'den açıklama geldiFaiz giderleri yüzde 180 arttı: Hazine'den açıklama geldi
PARTNERSON DAKİKA| Ünlü şarkıcı Edis hakkında yakalama kararıSON DAKİKA| Ünlü şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı