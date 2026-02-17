Ekonomideki gelişmeler vatandaşın gündeminde yerini korurken, zaman zaman siyaset dünyasından da dikkat çeken açıklamalar geliyor. Devletin en üst kademelerinde görev yapmış isimlerden olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun geçim sıkıntısına ilişkin sözleri kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

"AÇIK SÖYLEYEYİM, MADDİ SIKINTILAR YAŞIYORUM"

Ahmet Davutoğlu, Now TV'de İlker Karagöz'ün sorularını yanıtlayarak gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Programda yaptığı açıklamalar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı;

"Bana az mı teklif geliyor zannediyorsunuz, açık söyleyeyim maddi sıkıntılar yaşıyorum. Eşim de ben de çalışırım. Eski bir başbakanın temsil kabiliyeti itibarı ile sıkıntı yaşamıyor değilim. Dışarıdan gelenlere, yabancı misafirleri bir başbakan gibi ağırlamanız gerekiyor. Beni de zorladığı şeyler oluyor."

"KENDİ YAĞIMIZLA KAVRULUYORUZ"

Açıklamalarının şikayet amacı taşımadığını vurgulayan Davutoğlu, "Şikayet etmek için söylemiyorum. Kendi yağımızla kavruluyoruz ama devlet itibarı bakımından eski bakanlar eğer bu geçim şeyleri ile şirketlerle çalışmaya başlarsa devlet itibarı zedelenir." dedi.

Davutoğlu, eski devlet görevlilerinin özel sektörle ilişki kurmasının devlet geleneği açısından hassasiyet taşıdığını ifade etti.

"HALKIMIZ BU HALDEYKEN GEÇİM SIKINTISINDAN BAHSETMEM"

Uluslararası kuruluşlardan danışmanlık teklifleri aldığını belirten Davutoğlu, bu teklifleri kabul etmediğini açıkladı. Konuya ilişkin, "Halkımız bu haldeyken geçim sıkıntısından bahsetmem. Ben bir şirket danışmanlığı yapamam, devlet geleneği budur." ifadelerini kullandı.