Tütün ürünlerinde art arda gelen zamlar sürüyor. Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bir uluslararası sigara grubunun ürünlerinde fiyat güncellemesine gidildi. Yeni liste 18 Şubat 2026 itibarıyla raflara yansıdı.

Fiyat artışlarında döviz kurundaki hareketlilik ve üretim maliyetlerindeki yükselişin etkili olduğu belirtiliyor.

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK FİYAT BELLİ OLDU

Güncellenen listeye göre söz konusu grubun ürünlerinde en düşük fiyat 105 TL seviyesinde belirlenirken, üst segment ürünlerde fiyat 115 TL'ye kadar çıktı.

Bazı ürünler 110 TL bandına yükselirken, sarmalık kıyılmış tütün ürününün fiyatı ise 140 TL oldu.