Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca vatandaş "Sahur ne zaman başlayacak?" ve "İlk sahur hangi gece?" sorularına yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2026 yılı imsakiye takvimine göre Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak. Buna göre ilk sahur, 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece yapılacak.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’DE İLK SAHUR SAATLERİ

Büyük şehirlerde ilk imsak vakitleri de netleşti. İstanbul'da ilk sahur için imsak vakti 06.22 olarak belirlenirken, Ankara'da 06.06, İzmir'de ise 06.28'de imsak vaktinin girmesi bekleniyor. Oruç tutacak vatandaşların bu saatlerden önce sahurlarını tamamlaması gerekiyor.

SAHUR VAKİTLERİ İLLERE GÖRE DEĞİŞİYOR

İmsak ve iftar saatleri her ilde birkaç dakikalık farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle vatandaşların bulundukları ilin resmi imsakiye takvimini kontrol etmeleri öneriliyor. Ramazan boyunca sahur ve iftar saatleri günlük olarak Diyanet'in yayımladığı takvim üzerinden takip edilebilecek.