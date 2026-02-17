HSBC Kıymetli Metaller Baş Analisti James Steel, 2026 yılında altın ve diğer değerli metaller piyasasında en belirgin unsurun "Oynaklık" olacağını söyledi. CNBC-e'ye değerlendirmelerde bulunan Steel, yatırımcıların daha sert ve dalgalı fiyat hareketlerine hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

Steel'e göre altın güvenli liman özelliğini korumaya devam ediyor. Ancak bu durum, fiyat dalgalanmalarının sınırlı kalacağı anlamına gelmiyor.

GRAM ALTIN BUGÜN 7 BİN TL'NİN ALTINA İNDİ

Geçtiğimiz günü 7 bin 16 lira seviyesinden kapatan gram altın, yeni güne yüzde 2’lik bir değer kaybıyla başlayarak 6 bin 873 liraya kadar geriledi.

Gram altın fiyatları saat 11.20 itibarıyla 6.928,86 TL seviyesinde seyrediyor.

Ons altın ise haftalar sonra 5 bin doların altına indi. Ons altının fiyatı aynı saat itibarıyla 4.927,85 seviyesinde.

FED POLİTİKALARI VE BAĞIMSIZLIK TARTIŞMALARI

Federal Reserve'in faiz kararları ve bilanço adımları 2026'da altın fiyatlamasında belirleyici olacak. Steel, Fed'in bağımsızlığına yönelik oluşabilecek bir risk algısının altın fiyatlarında hızlı yükselişlere neden olabileceğini ifade etti.

DOLARIN SEYRİ VE YATIRIMCI POZİSYONLARI

HSBC'ye göre dolar, rezerv para statüsünü korumayı sürdürecek. Ancak küresel yatırımcıların dolar pozisyonlarındaki değişim altın fiyatlarında sert hareketler yaratabilir. Doların güçlenmesi altın üzerinde baskı oluştururken, zayıflaması senaryosunda altına destek verebilir.

MERKEZ BANKASI ALIMLARI

Steel, 2022'den bu yana merkez bankalarının altın alımlarının önceki 10 yıl ortalamasının iki ila üç katına çıktığını belirtti. Rezerv çeşitlendirme eğiliminin fiyatlar üzerinde yapısal bir destek unsuru oluşturduğunu vurguladı.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE YATIRIMCI TALEBİ

Artan jeopolitik gerilimler ve bireysel yatırımcı talebi, altın fiyatlarının yalnızca faiz dinamikleriyle açıklanamayacağını ortaya koyuyor. Steel, reel faiz ile altın arasındaki güçlü ters ilişkinin 2022 sonrası dönemde zayıfladığını dile getirdi.

ABD 10 yıllık tahvil faizindeki gerilemeye rağmen altının sınırlı tepki vermesi de fiyat dinamiklerinde değişime işaret ediyor.

Steel, "Güvenli liman olması, volatil olmayacağı anlamına gelmez" sözleriyle yatırımcıları ani fiyat hareketlerine karşı temkinli olmaya çağırdı.

HSBC'ye göre 2026 yılında altının yönünü belirleyecek temel başlıklar Fed politikaları, doların seyri, merkez bankası alımları ve jeopolitik gelişmeler olacak.