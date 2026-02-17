Küresel piyasalardaki hareketlilik ve güçlenen dolar endeksi, altın fiyatlarında sert bir geri çekilmeyi beraberinde getirdi.

Dünü 7 bin 16 lira seviyesinden kapatan gram altın, yeni güne yüzde 2’lik bir değer kaybıyla başlayarak 6 bin 873 liraya geriledi.

GÜNCEL RAKAMLAR: ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTININDA SON DURUM

Saat 09.15 itibarıyla serbest piyasada oluşan fiyat tablosu şu şekilde:

• Gram Altın: 6.873 TL

• Çeyrek Altın: 11.911 TL

• Cumhuriyet Altını: 46.995 TL

• Ons Altın: 4.890 dolar (Yüzde 2 azalış)

DÜŞÜŞÜN ARKASINDAKİ 3 TEMEL NEDEN

Analistler, altın fiyatlarındaki bu ani geri çekilmeyi üç ana başlıkta özetliyor:

• Düşük Likidite ve Tatil Etkisi: Asya piyasalarının tatil olması nedeniyle piyasadaki işlem hacminin düşmesi, fiyat değişimlerinin daha sert hissedilmesine neden oldu.

• Güçlü Dolar: ABD dolarının küresel ölçekte değer kazanması, altın üzerinde baskı kurmaya devam ediyor.

• Jeopolitik ve Teknoloji Endişeleri: Orta Doğu’daki gerilimin yanı sıra teknoloji ve yapay zeka devlerine yönelik piyasa kaygıları, risk iştahını ve varlık yönelimlerini doğrudan etkiliyor.

BUGÜN GÖZLER HANGİ VERİLERDE OLACAK?

Piyasanın yönünü tayin edecek yoğun bir veri trafiği yatırımcıları bekliyor. Bugün takip edilecek kritik başlıklar:

• Yurt İçinde: Konut fiyat endeksi.

• Yurt Dışında: Almanya Enflasyonu ve ZEW Endeksleri ile ABD New York Fed İmalat Sanayi Endeksi.

Gram altının 7 bin lira psikolojik sınırının altında kalıcılık sağlayıp sağlamayacağı, teknik açıdan yeni destek seviyelerinin belirlenmesinde kritik rol oynayacak.