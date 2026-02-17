Özellikle 2025 yılının Aralık ayında yaşanan durgunluğun ardından gelen bu sert yükseliş, piyasalarda "yeni yıl ve yeni tarih" hareketliliği olarak yorumlandı.

ÇEYREK ALTIN ÜRETİMİNDE BÜYÜK SIÇRAMA

Geçtiğimiz yılın Ocak ayında 1,2 milyon adedi aşan çeyrek altın basımı, yıl genelinde dalgalı bir seyir izlemiş ve Aralık 2025’te 128 bin bandına kadar gerilemişti. Ancak 2026 Ocak itibarıyla çeyrek altın üretimi yeniden vites yükselterek 942 bin 450 adede çıktı.

Yılın ilk ayında toplam basım adetlerinin son 12 ayın zirvesine oturması, hem birikim sahiplerinin ilgisini hem de kuyumcu esnafının stoklama iştahını ortaya koydu.

"YENİ TARİH" VE "ENFLASYON" ETKİSİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, üretimdeki bu artışın arkasındaki temel motivasyonu "tarih değişimi" ve "güvenli liman" ihtiyacı olarak özetledi. Yıldırımtürk’e göre:

Sene başında basılan yeni tarihli altınlar, fiyatlar daha fazla yükselmeden esnaf tarafından stoklanıyor.

Gram altına erişimin zorlaştığı veya bulunamadığı noktalarda yatırımcı çeyrek ya da Cumhuriyet altına yöneliyor.

Enflasyonun yüksek seyretmesi ve döviz kurlarındaki görece sakin seyir, vatandaşı "düzeltme yaptı, buradan yükselir" beklentisiyle altına yönlendiriyor.

BANKALAR TALEP TOPLUYOR, MAKAS DARALIYOR

Uluslararası piyasa ile iç piyasa arasındaki fiyat farkı (makas), geçtiğimiz hafta kilogram başına 12 bin dolar seviyesine kadar çıkarak rekor kırmıştı. Ancak bankaların esnaftan gelen talepleri toplayıp karşılamaya başlamasıyla bu fark 7 bin dolar seviyelerine geriledi.

Esnafın Şubat sonuna kadar devam edecek olan talep toplama sürecine yoğun ilgi gösterdiğini belirten uzmanlar, teslimatların ay başında yapıldığını ve bu sistemin piyasadaki arz-talep dengesini korumaya yardımcı olduğunu ifade ediyor.

