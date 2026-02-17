Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin şubat sonuçlarını açıkladı.

Buna göre endeks, şubatta önceki aya göre 1,3 puan geriledi.

Ocakta 59,6 puan olan endeks, şubatta 58,3 puan seviyesine indi. Piyasa beklentisi, endeksin şubatta 65 puana yükselmesi yönündeydi.

Almanya'da Mevcut Durum Endeksi ise şubatta önceki aya göre 6,8 puan artarak eksi 65,9 puan oldu.

Şubat ayı verileri, sektörler bazında farklılaşan bir tabloyu ortaya koydu. Makine mühendisliği ve kimya gibi ihracat odaklı sektörlerde 2025 sonu sipariş verilerinin etkisiyle güçlü iyileşmeler kaydedildi.

Buna karşın bilgi teknolojileri, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde beklentilerin negatif yönde gelişmesi dikkati çekti.

"ALMAN EKONOMİSİ KIRILGAN BİR TOPARLANMA AŞAMASINDA"

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Alman ekonomisinin toparlanma sürecine girdiğini ancak bu sürecin henüz istikrar kazanmadığını vurguladı.

Wambach, "Alman ekonomisi kırılgan bir toparlanma aşamasında. Özellikle sanayi sektörü ve özel yatırımlardaki yapısal zorluklar hala ciddiyetini koruyor. Sosyal güvenlik sistemlerinde beklenen reformlar, Almanya'nın bir yatırım merkezi olarak cazibesini artırmak için stratejik fırsat olarak kullanılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Analistler ise ZEW endeksindeki bu hafif düşüşü bir kriz sinyali olarak değil, hızlı bir yükseliş sonrası yaşanan doğal dengelenme olarak gördü.

DekaBank Ekonomisti Andreas Scheuerle, durumu "Küçük bir gerileme, daha fazlası değil." şeklinde tanımladı.

Deutsche Bank Research Başekonomisti Robin Winkler, güven endeksinin 2022 başındaki (Rusya-Ukrayna savaşı öncesi) seviyelerde istikrar kazandığına işaret etti.

AVRO BÖLGESİ'NDE ENDEKS GERİLEDİ

Bu arada, finansal piyasa uzmanlarının Avro Bölgesi'nin ekonomik gelişimi hakkındaki değerlendirmeleri şubatta kötüleşti.

Söz konusu gösterge, şubatta önceki aya göre 1,4 puan azalarak 39,4 puana indi.

Avro Bölgesi'ndeki mevcut ekonomik durum değerlendirmesi de şubatta arttı. Mevcut Durum Endeksi, 4,5 puan artarak eksi 13,6 puana çıktı.