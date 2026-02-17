Şişecam, 2025 yılı genelinde toplam 9.877.537.000 TL net kâr elde ederek, bir önceki yılın 6,57 milyar TL'lik kâr rakamını geride bıraktı.

Şirketin sadece son çeyrekteki kârı ise 3,88 milyar TL olarak gerçekleşti.

• Hasılat: Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 oranında bir azalma gösterdi.

• Özkaynaklar: Çeyreklik bazda yüzde 1'lik sınırlı bir artış kaydetti.

• Kâr Artışı: Nominal kârda yıllık bazda yüzde 50'lik bir büyüme sağlandı.

3 ARACI KURUMDAN YENİ HEDEF FİYAT AÇIKLAMASI

Bilanço verilerinin ardından 17 Şubat günü Deniz Yatırım, Şeker Yatırım ve GEDIK Yatırım’dan revizyonlar geldi.

• Şeker Yatırım, daha önce 55,00 TL olan hedef fiyatını 65,00 TL'ye yükselterek "al" tavsiyesini korudu.

• Deniz Yatırım, hedef fiyatını 60,00 TL seviyesinde sabit tutarken yatırımcılara "tut" mesajı verdi.

• Gedik Yatırım ise 48,00 TL hedef fiyat ile hissenin endekse paralel bir getiri sunacağını öngördü.

Hissenin 48,84 TL olan son fiyatı göz önüne alındığında, Şeker Yatırım'ın analizi yatırımcılar için en yüksek getiri beklentisini sunan rapor olarak öne çıkıyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.