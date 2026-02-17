Altın fiyatları son dönemde 5.000 dolar seviyelerinde bir konsolidasyon sürecine girmiş görünse de ANZ (Australia and New Zealand Banking Group) emtia analistleri bu durgunluğun geçici olduğu görüşünde.

Banka, yılın ikinci çeyreği için daha önce 5.400 dolar olarak belirlediği ons altın fiyat hedefini, önemli bir artışla 5.800 dolara yükseltti.

SERT DÜŞÜŞLER BİR "DÖNGÜ SONU" MU?

Geçtiğimiz ay 5.600 dolara yaklaşan rekor seviyelerden yaşanan sert düşüş, piyasalarda 1980 veya 2011 yıllarındaki gibi ani çöküş senaryolarını tetiklemişti.

Ancak ANZ analistleri, mevcut piyasa koşullarının geçmiş döngülerden tamamen farklı olduğunu vurguluyor.

Analistler, "Yükselişin yakın zamanda tersine dönecek kadar olgunlaşmadığına inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

ALTINI DESTEKLEYEN 3 TEMEL DİNAMİK

Rapora göre değerli metali zirveye taşıyacak ana faktörler şunlar:

• Fed'in Faiz İndirimi Beklentisi: Piyasalarda mart ve haziran aylarında 25'er baz puanlık iki faiz indirimi bekleniyor. Düşen reel faiz oranlarının altına olan ilgiyi artırması öngörülüyor.

• Güvenli Liman İhtiyacı: Jeopolitik gerilimler, Trump’ın gümrük vergisi tehditleri ve küresel borç seviyelerindeki artış, yatırımcıları "nihai güvence poliçesi" olarak görülen altına yönlendiriyor.

• Tahvillerden Kaçış: ABD Hazine tahvillerinin güven sorunları ve yaptırım riskleri nedeniyle cazibesini kaybetmesi, altını en güçlü savunma varlığı haline getiriyor.

ETF TALEBİNDE BÜYÜK PATLAMA BEKLENİYOR

ANZ, merkez bankası alımlarının 2026'ya kadar güçlü kalacağını ancak asıl ivmenin Borsa Yatırım Fonları (ETF) üzerinden geleceğini belirtti.

• HEDEF: Altın destekli ETF varlıklarının bu yıl 4.800 tonu aşması bekleniyor.

• Etki: Altın ETF'lerinin toplam varlıklar içindeki payının %3'ten az olması, küçük portföy kaymalarının bile fiyatlar üzerinde "orantısız pozitif" bir etki yaratabileceği anlamına geliyor.

GÜMÜŞTE DURUM NE?

Banka, gümüş konusunda da iyimser kalsa da oynaklık nedeniyle bu yıl gümüşün altından daha iyi bir performans göstermesini beklemiyor.

Gümüşün işlem aralığının daha geniş kalacağı ve performansının büyük ölçüde altın fiyatlarına endeksli olacağı öngörülüyor.

Sonuç olarak; ANZ'ye göre mali sorunlar çözülene ve Fed'in güvenilirliği tam olarak yeniden tesis edilene kadar altına stratejik yatırımlar kritik önemini korumaya devam edecek.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.