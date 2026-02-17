Küresel finans devleri Bank of America ve Morgan Stanley, kripto para yatırımcılarının beklediği o kritik raporları paylaştı. Analistler, Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) için teknik ve psikolojik sınırları belirleyerek, piyasanın yönünü tayin edecek rakamları telaffuz etti.

BİTCOİN’DE 69 BİN DOLAR SINIRI

Morgan Stanley stratejistlerine göre, Bitcoin’in 69 bin dolar seviyesinin üzerine yerleşmesi, sadece teknik bir başarı değil, aynı zamanda kurumsal güvenin tescili olacak. Raporda, bu seviyenin aşılması durumunda büyük fonların portföylerindeki kripto ağırlığını artıracağı vurgulanıyor.

ETHEREUM İÇİN 2600 DOLAR KRİTİK EŞİK

Bank of America cephesi ise rotayı Ethereum’a çevirdi. ETH’nin son dönemdeki konsolidasyon sürecini değerlendiren banka analistleri, fiyatın 2600 dolar üzerine atması durumunda merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosisteminde büyük bir canlanma yaşanacağını öngörüyor.

RAPORDA ÖNE ÇIKAN 3 TEMEL NOKTA:

• Kurumsal Girişler: 69 bin ve 2600 dolar seviyeleri, kurumsal yatırımcılar için "güvenli bölge" onayı olarak görülüyor.

• Likidite Artışı: Bu rakamların üzerindeki kalıcılık, borsalardaki işlem hacimlerini rekor seviyelere taşıyabilir.

• Trend Dönüşü: Analistler, bu iki kritik eşiğin aşılmasını, piyasadaki kararsızlığın sona ermesi ve "Mega Boğa" döneminin başlaması olarak yorumluyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.