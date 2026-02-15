Kripto para piyasaları 2026 yılına sert dalgalanmalarla girerken, dev yatırım bankası JPMorgan, yatırımcıların radarındaki son raporunu yayınladı. Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki analistler, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve popüler altcoinlerin kaderini belirleyecek kritik eşikleri tek tek sıraladı.

Piyasada "dip" arayışı sürerken, bankanın analizine göre kripto varlıkların mevcut seviyelerinden %100 veya daha fazla değer kazanması için aşılması gereken "psikolojik ve teknik kaleler" şunlar:

Bitcoin (BTC): "Altın Paritesi" İçin HEDEF 266.000 Dolar

JPMorgan analistleri, Bitcoin'in dijital altın olarak kabul görme sürecinde kritik bir evrede olduğunu belirtiyor. Raporda öne çıkan başlıklar:

Destek Seviyesi: Mevcut üretim maliyetlerine dayalı olarak 77.000$ seviyesi "yumuşak taban" olarak görülüyor.

Kritik Eşik: Boğa koşusunun %100'lük bir getiri potansiyeline evrilmesi için ilk etapta 110.000$ direncinin kalıcı olarak aşılması gerekiyor.

Uzun Vadeli Hedef: Altın ile volatilite bazlı bir parite sağlandığında Bitcoin için nihai hedef 266.000$ olarak belirlendi.

Ethereum (ETH): Kurumsal Talep mi, Teknik Baskı mı?

Ethereum cephesinde JPMorgan, bankanın kendi "tokenized money market fund" (MONY) projesini Ethereum ağında başlatmasına rağmen kısa vadeli uyarılarda bulunuyor.

Kritik Savunma: 2.000$ seviyesi psikolojik sınır. Bu seviyenin altındaki kapanışlar fiyatı 1.760$ bölgesine çekebilir.

Yükseliş Şartı: Analistlere göre ETH'nin yeniden ivme kazanması ve iki katına çıkma potansiyelini tetiklemesi için 3.240$ direncinin üzerinde günlük kapanışlar yapması şart.

2026 Sonu Beklentisi: Kurumsal ETF girişlerinin devamı halinde yıl sonu için 5.440$ - 7.500$ bandı hedefleniyor.

SOL ve Altcoinler: "Kurumsal Para" Dönemi

Raporda Solana (SOL) ve XRP gibi varlıklar için perakende çılgınlığından ziyade kurumsal sermaye akışına vurgu yapıldı.

Solana (SOL): Ağdaki aktiflik artsa da likidite parçalanması riskine dikkat çekiliyor. SOL için 150$ üzerindeki kalıcılık, fiyatın eski zirvelerine yönelmesi için anahtar rolde.

XRP: Düzenleyici netlik sonrası kurumsal ödeme sistemlerine entegrasyonun hızı, fiyatın katlanması için en büyük katalizör olarak görülüyor.

JPMorgan Notu:

"2026 yılında piyasayı perakende yatırımcılar değil, yapısal bir değişimle kurumsal aktörler yönlendirecek. Bu durum volatilitenin azalmasına ancak fiyat hareketlerinin daha 'mantıklı' temellere oturmasına neden olacak."

Bu haberde yer alan bilgiler JPMorgan raporuna dayanmakta olup yatırım tavsiyesi değildir.