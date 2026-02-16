Küresel bankacılık devi Standard Chartered’ın yayımladığı son analizde, özellikle ABD merkezli spot kripto ETF’lerinden yaşanan güçlü para çıkışlarının piyasa üzerinde baskı oluşturduğu vurgulandı. Son haftalarda Bitcoin ve Ethereum odaklı fonlardan toplamda yaklaşık 410 milyon dolarlık çıkış gerçekleştiği belirtilirken, bu durum kurumsal talebin kısa vadede zayıfladığı şeklinde yorumlandı.

Faiz Politikası Kriptoyu Baskılıyor

Raporda, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri beklenenden daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisinin riskli varlıkları baskıladığına dikkat çekildi. Yüksek faiz ortamı ve güçlü doların, özellikle Bitcoin ve Ethereum gibi likiditeye duyarlı varlıklarda satış baskısını artırdığı ifade edildi.

Bitcoin İçin 50 Bin Dolar Senaryosu

Standard Chartered analistleri, ETF çıkışlarının sürmesi ve makro baskının devam etmesi halinde Bitcoin’de daha düşük destek seviyelerinin test edilebileceğini belirtti. Banka, bazı senaryolarda 50 bin dolar bandının yeniden gündeme gelebileceğini vurgularken, Ethereum tarafında da kısa vadede dalgalı ve zayıf bir görünümün sürebileceğini kaydetti.

Uzun Vadeli Görünüm Tamamen Bozulmadı

Banka, kısa vadede temkinli duruşunu korusa da kripto varlıklara yönelik uzun vadeli kurumsal ilginin tamamen ortadan kalkmadığını belirtti. Standard Chartered’a göre mevcut tablo, kripto piyasasında güçlü yükselişten ziyade temkinli ve dalgalı bir döneme işaret ediyor.

Uyarı: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Kripto varlıklar yüksek volatilite içerir ve yatırım kararları kişisel risk tercihine göre alınmalıdır.