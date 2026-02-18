Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketler ve vergilerdeki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Son günlerde küresel petrol piyasasında yaşanan oynaklık ve iç piyasadaki kur baskısı, akaryakıt fiyatlarını yeniden gündeme taşıdı. Vatandaşlar "Benzinin litre fiyatı kaç TL oldu?", "LPG fiyatları ne kadar?" sorularına yanıt arıyor. İşte 18 Şubat 2026 benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son durum...
18 ŞUBAT 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin litre fiyatı: 57.09 TL
Motorin litre fiyatı: 57.84 TL
LPG litre fiyatı: 30.29 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin litre fiyatı: 56.92 TL
Motorin litre fiyatı: 57.67 TL
LPG litre fiyatı: 29.69 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 58.01TL
Motorin litre fiyatı: 58.93 TL
LPG litre fiyatı: 30.17 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 58.28 TL
Motorin litre fiyatı: 59.21 TL
LPG litre fiyatı: 30.09 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?
Akaryakıt fiyatları, Brent petrolün varil fiyatı, döviz kuru (özellikle dolar/TL), rafineri maliyetleri ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) vergi oranları üzerinden hesaplanır. Dağıtıcı ve bayi payları ise fiyata son görünümünü kazandırır.