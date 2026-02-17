Küresel piyasalarda artan faiz baskısı ve Kevin Warsh’ın Fed adaylığıyla güçlenen dolar endeksi (DXY), kripto varlıkları köşeye sıkıştırdı. Bank of America tarafından hazırlanan strateji raporunda, özellikle Ethereum (ETH) ve yüksek hacimli altcoin projeleri için korkutan bir senaryo çizildi.

ETHEREUM İÇİN "1.400 DOLAR" SENARYOSU MASADA

BofA analistlerine göre, Ethereum’un son haftalarda 2.000 dolar seviyesindeki mücadelesi yeterli olmayabilir. Raporda, kurumsal çıkışların devam etmesi durumunda ETH için şu rakamlar telaffuz ediliyor:

• İlk Durak: 1.850 $ (Kısa vadeli destek)

• Ana Destek Bölgesi: 1.550 $

• "Nihai Dip" Beklentisi: Analistler, satış baskısının derinleşmesi halinde Ethereum’un 1.385 - 1.400 dolar bandına kadar iğne atabileceğini, bu seviyenin gerçek bir "biriktirme bölgesi" olacağını öngörüyor.

ALTCOINLERDE "TEMİZLİK" DEVAM EDECEK Mİ?

BofA raporunun en çarpıcı kısmı ise altcoin piyasasına yönelik uyarıları oldu. Banka, piyasadaki likidite kuruluğuna dikkat çekerek şu tespiti yaptı: "Piyasada çok fazla proje var ancak yeterli sermaye girişi yok. Bu durum, 'zayıf projelerin' tamamen silindiği bir elemeyi beraberinde getirecek. Büyük altcoinlerde (SOL, AVAX, ADA) mevcut seviyelerden %30 ile %50 arasında bir değer kaybı riski masada kalmaya devam ediyor."

"YAPAY ZEKA" BALONU SÖNÜYOR MU?

Raporda, 2024 ve 2025’e damga vuran AI (Yapay Zeka) tabanlı altcoinlerin de mercek altına alındığı görülüyor. Yazılım dünyasındaki yavaşlama ve kurumsal kar realizasyonlarının, bu kategorideki coinlerde beklenen "mega boğa" senaryosunu 2026’nın son çeyreğine ertelediği belirtiliyor.

UZMANLARDAN YATIRIMCILARA KRİTİK UYARI

Bank of America uzmanları, yatırımcıların şu an için "dipten alma" (buying the dip) iştahını dizginlemesi gerektiğini savunuyor. Raporda, "Gerçek bir dönüş için Bitcoin dominansının gerilemesi ve Fed'in para politikasında net bir güvercin duruş sergilemesi şart." ifadelerine yer verildi.

Yasal Uyarı: Bu haber yatırım tavsiyesi içermemektedir. Veriler ve rakamlar Bank of America strateji raporları ve piyasa analizlerinden derlenmiştir.