Geçtiğimiz hafta yatırım fonları arasında en yüksek getiri performansı, yüzde 4,73 ile Hisse Senedi Şemsiye Fonları'nda görüldü. Bu yükselişi sırasıyla şu fon grupları takip etti:

• Fon Sepeti Fonları: Yüzde 3,15

• Karma Fonlar: Yüzde 3,06

• Kıymetli Madenler Fonları: Yüzde 1,54

Para piyasası ve borçlanma araçları ise yüzde 0,6 civarındaki getirileriyle listenin sonunda yer aldı.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN YATIRIM FONLARI

Yüksek risk iştahının hakim olduğu haftada, yatırımcıların teknoloji, bankacılık ve gümüş temalı fonlara yöneldiği görüldü.

Özellikle Rota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon (CPT), haftalık bazda elde ettiği getiriyle zirveye yerleşti.

En Çok Kazandıran İlk 5 Fon:

• CPT - Rota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon: 9,7043

• HGM - HEDEF Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu: 9,2994

• GMC - TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu: 9,1194

• MJG - Aktif Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu: 9,1022

• YZH - TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu: 9,0324

Gümüş fonlarının (GMC, MJG, GUM, YZG, GTZ) listedeki yoğunluğu, bu emtianın altına kıyasla sergilediği hareketli performansın bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

SERBEST FONLARDA "KARTAL" UÇUŞU

Yalnızca nitelikli yatırımcıların işlem yapabildiği serbest fonlarda ise esnek yönetim stratejileri meyvelerini verdi.

Allbatross Portföy Kartal Hisse Senedi Serbest Fon (KHT), haftalık yüzde 19,04’lük getirisiyle tüm fon kategorileri arasında en dikkat çekici performansa imza attı.

Serbest Fonlarda İlk 3:

• KHT: yüzde 19,0479

• BMU: yüzde 13,8475

• PBN: yüzde 11,4022

Bankacılık endeksine dayalı fonlar (TAU, ADP, BSH, BNH), borsadaki genel yükselişten doğrudan faydalanarak haftanın kazananları arasında güçlü bir yer edindi.

FONLARDA STOPAJ NEDİR?

Yatırım fonlarında stopaj, fona yaptığınız yatırım sonucunda elde ettiğiniz getiri (kâr) üzerinden, henüz size ödeme yapılmadan önce "kaynakta" kesilen gelir vergisidir.

Bu sistemde vergi banka veya aracı kurum tarafından otomatik olarak tahsil edildiği için yatırımcının ek bir beyanname vermesine gerek kalmaz.

2026 yılı itibarıyla geçerli olan temel stopaj kuralları ve oranları şöyledir:

Güncel Stopaj Oranları (Bireysel Yatırımcılar için)



Fonun alım tarihine göre uygulanan stopaj oranları değişiklik göstermektedir:

• 09.07.2025 ve Sonrası Alımlar: Bu tarihten itibaren alınan çoğu yatırım fonu (para piyasası, değişken, karma, dış borçlanma vb.) için stopaj oranı yüzde 17,5 olarak uygulanır.

• Geçmiş Dönem Alımları: 01.02.2025 – 08.07.2025 arası alımlarda: yüzde 15.

o 01.11.2024 – 31.01.2025 arası alımlarda: Yüzde 10.

o 23.12.2020 – 30.04.2024 arası alımlarda: Yüzde 0.

VERGİ AVANTAJLI VE MUAF FONLAR

Bazı fon türleri, yatırımcıyı teşvik etmek amacıyla vergi muafiyeti sunar:

• Hisse Senedi Yoğun Fonlar (HSYF): Portföyünün en az yüzde 80'i sürekli olarak hisse senetlerinden oluşan bu fonlarda stopaj oranı yüzde 0'dır.

• İki Tam Yıl Elde Tutma: Portföyünün en az yüzde 51'i Borsa İstanbul hisselerinden oluşan fonlar (pay senedi fonları gibi) 1 yıldan fazla süreyle elde tutulursa, satış kazancında stopaj uygulanmaz.

• Girişim Sermayesi (GSYF) ve Gayrimenkul Yatırım Fonları (GYF): Bu fonlarda da belirli şartlar dahilinde yüzde 0 stopaj avantajı bulunabilmektedir.

STOPAJ HAKKINDA KRİTİK BİLGİLER

• Sadece Kazanç Üzerinden: Stopaj ana paranız üzerinden değil, sadece satış anında elde ettiğiniz brüt kâr üzerinden kesilir. Eğer yatırımınızdan zarar ettiyseniz vergi ödemezsiniz.

• Kurumsal Yatırımcılar: Anonim ve limited şirketler gibi kurumlar için stopaj oranı genellikle yüzde 0 olarak uygulanır; ancak elde edilen kazanç kurum kazancına dahil edilerek vergilendirilir.

• Nihai Vergi: Gerçek kişiler için bu kesinti nihai vergidir, kazanç tutarı ne olursa olsun yıllık gelir vergisi beyannamesine dahil edilmez.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.