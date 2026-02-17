Altın piyasasında dalgalı seyir sürüyor. Son haftalarda ons altın fiyatındaki geri çekilme iç piyasada da etkisini göstermeye başladı. Gram altın yeni güne 6.980 TL seviyesinden başlarken, ons altın 4.965 dolar düzeyinde işlem görüyor.

Çin piyasalarının bu hafta resmi tatil nedeniyle kapalı olması ve küresel veri akışının görece sakin seyretmesi, değerli metalde momentum kaybına neden oldu. Piyasalarda işlem hacminin düşmesiyle birlikte altın fiyatlarında temkinli bir görünüm öne çıkıyor.

ANZ'DEN ALTIN İÇİN YENİ TAHMİN

Yatırımcıların odağında ise "Altın yönünü yukarı mı çevirecek, yoksa geri çekilme sürecek mi?" sorusu var. Bu tartışmalar sürerken Avustralya merkezli finans kurumu ANZ'den dikkat çeken bir tahmin geldi.

ANZ'nin emtia analistleri, ons altının ikinci çeyrekte 5 bin 800 dolar seviyesine kadar yükselebileceğini öngördü. Bu tahmin, mevcut 4 bin 965 dolar seviyesine kıyasla güçlü bir yukarı potansiyele işaret ediyor.

Peki, Cumhuriyet, tam, yarım ve çeyrek altın bugün ne kadar? İşte günün ilk saatlerinde altın fiyatları...

17 ŞUBAT 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 6.969,30 TL

Çeyrek altın: 11.940,00 TL

Yarım altın: 23.807,00 TL

Tam altın: 47.634,60 TL

Cumhuriyet altını: 47.433,00 TL

Gremse altın: 119.451,79 TL

Ons altın: 4.950,94 dolar

ALTIN FİYATLARI NASIL BELİRLENİR?

Altın fiyatları, dünyada altına olan talep ve ekonomik gelişmelerle birlikte belirlenir. Doların değerindeki değişimler, ülkelerin faiz kararları, enflasyon beklentileri ve jeopolitik riskler altına ilgiyi artırıp azaltabilir. Belirsizlik dönemlerinde yatırımcılar güvenli liman olarak altına yöneldiği için fiyat yükselirken, dolar güçlendiğinde altın genelde değer kaybeder. Bu nedenle altın, küresel ekonomideki her hareketten etkilenen canlı bir piyasa aracıdır.