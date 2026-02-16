Melek’e göre piyasadaki en büyük risklerden biri, Fed başkanlığı için adı geçen Kevin Warsh. Warsh’ın enflasyon konusundaki şahin tutumu ve faiz oranlarının seyrine dair yarattığı karmaşa, değerli metallerin ivmesini zayıflatabilir.

Powell sonrası göreve gelecek ismin kısa vadeli faizleri düşürmeye daha yatkın olması beklense de enflasyonun feda edilip edilmeyeceği belirsizliğini koruyor.

TD Securities, altının birinci çeyrekte ortalama 5.000 dolar seviyesinde kalacağını ancak bu seviyenin üzerine çıkmakta zorlanacağını öngörüyor.

GÜMÜŞTE "GAMA SIKIŞMASI" DÖNEMİ KAPANDI MI?

Gümüş piyasasındaki ani hareketleri "gama sıkışması" ile ilişkilendiren Melek, perakende yatırımcıların opsiyon piyasasına agresif girişinin piyasa yapıcıları fiziksel alıma zorladığını belirtti.

Stok sıkıntıları olan piyasada bu durum bir sıkışmaya neden oldu ancak Melek, bu sürecin şimdilik sona erdiğini düşünüyor.

2x ve 3x kaldıraçlı fonların devreye girmesiyle piyasanın çok agresif bir hal aldığı vurgulandı.

GÜMRÜK TARİFELERİ VE STOK RİSKİ

Haziran ayında ticaret tarifeleri konusunda netlik sağlanması durumunda, gümüş ve bakır gibi metaller için itici güçlerin ortadan kalkabileceği ifade edildi.

Tarifelerin ertelenmesi veya çözüme kavuşması, ABD’de biriken stokların piyasaya girmesine ve fiyatlarda ciddi bir gevşemeye yol açabilir.

Spekülatif yatırımcı coşkusunun azaldığını belirten Melek, perakende tarafında daha fazla kar satışı beklediğini söyledi.

ASYA VE LİKİDİTE ENDİŞESİ

Çin'deki yeni yıl kutlamaları nedeniyle piyasada likidite azalması yaşanabileceğine dikkat çeken Melek, Asya’dan gelen koruma amaçlı talebin devam EDIP etmeyeceğinin de henüz net olmadığını dile getirdi.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.