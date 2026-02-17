S&P 500 endeksi yüzde 0,19 azalışla 6.822,87 puana inerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,73 kayıpla 22.381,26 puana geriledi.

ABD'de dün Başkanlar Günü tatili dolayısıyla kapalı olan pay piyasaları haftaya karışık bir başlangıç yaptı.

Yapay zekanın iş modellerini etkileyeceğine yönelik kaygılar sürerken, ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelere ilişkin gelişmeler de yatırımcıların odağında yer aldı.

İran ile ABD arasında Umman aracılığında İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayan nükleer müzakerelerin ikinci turu sona ererken, tarafların bazı konularda mutabakat sağladığı ve görüşmelere ilerleyen günlerde devam etme konusunda anlaştığı bildirildi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi şubatta 7,1 değerine indi. Endeks söz konusu dönemde sektör faaliyetlerindeki ılımlı artışa işaret etti.

Analistler, ABD'de bu hafta açıklanacak büyüme verisi, Fed'in enflasyon göstergesi olarak takip ettiği Kişisel Tüketim Harcamaları fiyat endeksi ve Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin de yakından izleneceğini belirtti.

Para politikası cephesinde ise Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) son toplantısına ilişkin yarın açıklanacak tutanaklar beklenirken, söz konusu tutanaklarda Fed'in para politikasının geleceğine ilişkin ipuçları aranacak.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun bankanın yüzde 2 hedefine doğru gerilemeye devam etmesi halinde bu yıl daha fazla faiz indirimi için alan oluşabileceğini ifade etti.

Ayrıca, ABD Yüksek Mahkemesi'nin cuma günü açıklayacağı kararlar da tarife davasına ilişkin hükmün duyurulabileceği beklentisiyle yakından izlenecek.