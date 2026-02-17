AB Komisyonu'nun duyurusuna göre soruşturma; platformun bağımlılık yapıcı tasarımı, tavsiye sistemlerindeki şeffaflık eksikliği ve en önemlisi çocukların cinsel istismarına neden olabilecek malzemeler de dahil olmak üzere yasa dışı ürünlerin satışı gerekçeleriyle yürütülüyor.

KATI KURALLAR VE ŞEFFAFLIK ZORUNLULUĞU

DSA kuralları çerçevesinde Shein’in şu yükümlülükleri yerine getirmesi bekleniyor:

Tavsiye sistemlerinde kullanılan ana parametrelerin açıkça belirtilmesi.

Kullanıcılara, kişisel profil oluşturmaya dayanmayan ve kolayca erişilebilen alternatif seçenekler sunulması.

Avrupa'da faaliyet gösteren tüm büyük dijital platformlar için geçerli olan katı teknoloji kurallarına tam uyum sağlanması.

FAALİYETLERİ DURDURULABİLİR

AB yönetimi, kural ihlali tespit edilen dijital platformlara karşı oldukça sert yaptırımlar uygulama yetkisine sahip. Bu kapsamda Shein, yüksek meblağlı para cezalarıyla karşı karşıya kalabileceği gibi, ihlallerin tekrar etmesi durumunda AB sınırları içerisindeki faaliyetlerine son verilmesi riskiyle de karşı karşıya bulunuyor.