Piyasa analisti İslam Memiş, altın yatırımcılarına kritik saat uyarısında bulundu. ABD'de açıklanacak enflasyon verisine dikkat çeken Memiş, "İşlem yapmak için sadece yarım saatlik süreniz var" diyerek özellikle 16.30 sonrasına işaret etti. Açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığını vurgulayan Memiş, ons altında sert bir yön kırılımı beklediğini söyledi.

"Gelen veriyle birlikte ons altın tarafında ya düşüş ya yükseliş göreceğiz. 200 dolar yukarı, 200 dolar aşağı. Ons altın şu an tam göbek seviyede beklemeye devam ediyor."

Kısa vadede geri çekilme beklentisinin sürdüğünü belirten Memiş, "Ben ons altın tarafında bir tur daha, 4.800 dolar seviyesiyle alakalı bir tur satış gelme ihtimalini güçlü görüyorum. Kısa vadede gerileme beklentim devam ediyor" dedi.

"Orta ve uzun vadede ons altın tarafındaki hedefim 6 bin dolar seviyesi. O yüzden her düşüşü, her gerilemeyi bir alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğim. 5 bin dolar seviyesinin altındaki rakamlar benim hesabımda bir alım fırsatı."

"DANANIN KUYRUĞU 16.30'DA KOPACAK"

ABD enflasyon verisinin belirleyici olacağını vurgulayan Memiş, "Asıl hikaye bugün saat 16.30'da Amerika'daki enflasyon verisi ile birlikte başlayacak. Saat 16.30'da dananın kuyruğu kopacak" ifadelerini kullandı.

Yatırımcılara zaman uyarısında bulunan Memiş, "16.30 ile 17.00 arası bankaların açık olduğu saatleri göz önünde bulundurun. Yarım saatlik bir süreniz var altın alım ya da satım yapacaklar için. O fırsatları o yarım saatlik dilimde değerlendirebilirsiniz" dedi.

GRAM ALTIN İÇİN 10 BİN TL HEDEFİ

Gram altın tarafında ise Memiş, "Gram altın TL fiyatında stabil yatay bir süreç var. 7.336 TL seviyesinde fiziki altın. Ama 7.000 TL seviyesinde altından bir sarkma çok da beklemiyorum" ifadelerini kullandı.

Yıl içi hedefini de açıklayan Memiş, "Bu yıl altın hedefimiz 10 bin lira seviyesi olduğu için ben bu düşüşleri bir düzeltme ve kar satışı olarak okuyacağım" dedi.

JEOPOLİTİK RİSK UYARISI

Hafta sonuna dikkat çeken Memiş,"Her hafta sonu sürpriz gelişmeler yaşanabiliyor. Eğer bir saldırı haberi gelirse jeopolitik gerilim fiyatlaması tekrar başlar" ifadelerini kullandı.

Memiş, yatırımcıların oluşacak yön kırılımına göre hızlı hareket etmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın kritik ABD verisi açıklanmadan önce saat 16.11 itibarıyla 6 bin 985 TL civarında seyrediyor.

Ons altın ise aynı saat itibarıyla 4.969,03 dolar seviyelerinde.