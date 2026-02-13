Hafta içinde en düşük 13.620,61, en yüksek ise 14.320,87 puanı gören ana endeks, haftayı 14.180,69 puandan kapattı.

Yatırım fonları genelinde yüzde 2,14 artış görülürken, "hisse senedi" fonları yüzde 4,73 ile kategorisinin en çok kazandıranı oldu.

ALTIN GÜVENLİ LİMAN OLMAYA DEVAM EDİYOR

Ons fiyatındaki hareketlilik ve iç piyasadaki taleple birlikte altın fiyatları haftayı yükselişle tamamladı.

Gram altın ve diğer altın türlerinde artış oranı yüzde 1,47 olarak kaydedildi.

DÖVİZ KURLARINDA YÜKSELİŞ: AVRO DOLARDAN HIZLI KOŞTU

Döviz kurları haftayı yeşil tabloda kapatırken, avronun dolara göre daha sert bir yükseliş sergilediği görüldü.

• Dolar/TL: Yüzde 0,29 oranında sınırlı bir artışla 43,7410 TL seviyesine ulaştı.

• Avro/TL: Yüzde 0,73 değer kazanarak haftayı 51,9260 TL seviyesinden kapattı.

FONLARDA POZİTİF SEYİR

Yatırımcıların son dönemde gözdesi olan fon tarafında da kazançlar devam etti. Emeklilik fonları haftalık yüzde 2,45 değer kazanırken, genel yatırım fonlarındaki artış yüzde 2,14 olarak gerçekleşti.

Özetle; bu hafta risk iştahının yüksek olduğu Borsa İstanbul yatırımcısına en yüksek primi bırakırken, altın ve döviz birikimlerini korumak isteyenlere mütevazı ama pozitif bir getiri sundu.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.