Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 16 Şubat Pazartesi günü, 2 yıl (602 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili ile 5 yıl (1785 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili, yeniden ihraç edilecek.

Bakanlık, 17 Şubat Salı günü ise 1,5 yıl (546 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvili ile aynı vadeye sahip 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.