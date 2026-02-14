IMF açıklamasında, sıkı para politikası ve ihtiyatlı maliye politikalarının meyvelerini vermeye başladığı belirtildi.

Eylül 2024’te yüzde 49,4 seviyesinde olan yıllık enflasyonun, 2025 sonu itibarıyla yüzde 30,9’a gerilemesi programın başarısı olarak nitelendirildi.

Fon, mevcut politika bileşiminin dezenflasyon süreci ile istikrarlı büyümeyi dengeli bir şekilde yürüttüğünü ifade etti.

2026 ÖNGÖRÜLERİ: BÜYÜME VE DÜŞÜK ENFLASYON HEDEFİ

Raporda Türkiye ekonomisinin geleceğine dair iyimser ancak temkinli tahminlere yer verildi:

• Büyüme: 2025 yılında yüzde 4,1 olan büyüme oranının, 2026’da artan güven ortamı ve politika faizindeki olası indirimlerle yüzde 4,2’ye yükselmesi bekleniyor.

• Enflasyon: İç talebin seyriyle birlikte 2026 yıl sonunda enflasyonun yüzde 23’e, 2027’de ise yüzde 19’a gerileyeceği öngörülüyor.

• İşsizlik: İşsizlik oranının 2026 yılında yüzde 8,3 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

"İDDİALI YAPISAL REFORMLAR ŞART"

IMF, elde edilen başarıların kalıcı hale gelmesi için "iddialı yapısal reform" vurgusu yaptı. Raporda öne çıkan tavsiyeler şunlar oldu:

• Mali Disiplin: Vergi tabanının genişletilmesi ve enerji sübvansiyonlarının kademeli olarak kaldırılması.

• Ücret Politikası: Ücret artışlarının enflasyon hedefleriyle tam uyumlu hale getirilmesi.

• Merkez Bankası Bağımsızlığı: Para politikasında veriye dayalı duruşun korunması ve döviz kuru esnekliğine kademeli geçiş.

RİSKLER VE DIŞ FAKTÖRLER

Başarıların yanı sıra risklere de dikkat çeken IMF; küresel ticaretteki belirsizlikler, bölgesel çatışmalar ve enerji fiyatlarındaki olası şokların enflasyonla mücadele sürecini uzatabileceği uyarısında bulundu.

Ancak güçlü altın fiyatları ve artan rezervlerin, Türkiye'nin dış şoklara karşı tampon mekanizmalarını desteklediği belirtildi.