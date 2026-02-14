Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen dev konserde sahne alan Ebru Gündeş, hem performansıyla hem de aldığı öne sürülen rekor ücretle gündeme oturdu. Ünlü sanatçının 1 saatlik sahne için 20 milyonluk bir kazanç elde ettiği konuşuluyor.

Orta Doğu’nun eğlence merkezlerinden biri haline gelen Riyad, Türk müziğinin dev ismi Ebru Gündeş’i ağırladı. Biletleri günler öncesinden tükenen ve yaklaşık 15 bin kişinin katılım sağladığı organizasyonda Gündeş, bölgenin ünlü yıldızlarından Assala ile aynı sahneyi paylaştı.

Biletler günler öncesinden tükendi! Ebru Gündeş in Riyad da 1 saatlik kazancı dudak uçuklattı 1

KULİSLERİ HAREKETLENDİREN "20 MİLYON TL" İDDİASI

Muazzam geçen konserin ardından en çok tartışılan konu ise Gündeş’in bu performans karşılığında aldığı iddia edilen ücret oldu. Müzik kulislerinde ve sosyal medyada yayılan bilgilere göre; ünlü sanatçının yalnızca 1 saat süren konuk performansı için 20 milyon TL (yaklaşık 580 bin dolar) aldığı öne sürüldü. Konuya yönelik resmi açıklama gelmedi.

Biletler günler öncesinden tükendi! Ebru Gündeş in Riyad da 1 saatlik kazancı dudak uçuklattı 2

HEM TÜRKÇE HEM ARAPÇA EZGİLER

Geniş bir izleyici kitlesine hitap eden konserde Ebru Gündeş, "Gönlümün Efendisi" gibi kült eserlerinin yanı sıra seslendirdiği Arapça parçalarla da büyük beğeni topladı. Sanatçının Assala ile sergilediği sahne performansı, izleyicilerden yoğun alkış alırken sosyal medyada da en çok paylaşılanlar arasına girdi.

enpara
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PARTNEROrçay Ortaköy (ORCAY) 2025 4. çeyrek bilançosunu paylaştı! Satışlar arttı, net kar azaldıOrçay Ortaköy (ORCAY) 2025 4. çeyrek bilançosunu paylaştı! Satışlar arttı, net kar azaldı
PARTNERZelenskiy: "Ukrayna, gerçek barışı getirecek bir anlaşmaya hazır"Zelenskiy: "Ukrayna, gerçek barışı getirecek bir anlaşmaya hazır"