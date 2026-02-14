Orta Doğu’nun eğlence merkezlerinden biri haline gelen Riyad, Türk müziğinin dev ismi Ebru Gündeş’i ağırladı. Biletleri günler öncesinden tükenen ve yaklaşık 15 bin kişinin katılım sağladığı organizasyonda Gündeş, bölgenin ünlü yıldızlarından Assala ile aynı sahneyi paylaştı.

KULİSLERİ HAREKETLENDİREN "20 MİLYON TL" İDDİASI

Muazzam geçen konserin ardından en çok tartışılan konu ise Gündeş’in bu performans karşılığında aldığı iddia edilen ücret oldu. Müzik kulislerinde ve sosyal medyada yayılan bilgilere göre; ünlü sanatçının yalnızca 1 saat süren konuk performansı için 20 milyon TL (yaklaşık 580 bin dolar) aldığı öne sürüldü. Konuya yönelik resmi açıklama gelmedi.

HEM TÜRKÇE HEM ARAPÇA EZGİLER

Geniş bir izleyici kitlesine hitap eden konserde Ebru Gündeş, "Gönlümün Efendisi" gibi kült eserlerinin yanı sıra seslendirdiği Arapça parçalarla da büyük beğeni topladı. Sanatçının Assala ile sergilediği sahne performansı, izleyicilerden yoğun alkış alırken sosyal medyada da en çok paylaşılanlar arasına girdi.