Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan Otopark Yönetmeliği, sağlık kuruluşları için net sınırlar çiziyor:

Hastaneler, üniversiteler ve ağız-diş sağlığı merkezlerinde otopark ihtiyacının karşılanması yasal bir zorunluluktur.

Yönetmeliğin 5. maddesine göre; özel hastaneler, her 85 metrekarelik alan için en az 1 araçlık ücretsiz otopark alanı ayırmak zorundadır.

Örneğin; 8 bin 500 metrekarelik bir hastanede 100 araçlık ücretsiz park yerinin bulunması şarttır.

Alan yetersizliği, bu zorunluluğu ihlal etmek veya ücret talep etmek için geçerli bir gerekçe kabul edilmemektedir.

0-3 SAAT İÇİN 250 TL TALEP EDİLİYOR

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu'nun yaptığı incelemelere göre, bazı özel hastanelerde ücretsiz otopark alanı hiç bulunmazken, 0-3 saatlik park süresi için 250 TL’ye varan ücretler isteniyor. Ağaoğlu, basit bir rapor alma işlemi için dahi otoparka 400 TL ödemek zorunda kalındığını belirterek, bu alanların sıklıkla vale şirketlerine devredilerek ticari bir faaliyete dönüştürüldüğüne dikkat çekti.

VATANDAŞ NE YAPMALI?

Hukuka aykırı otopark ücretleriyle karşılaşan vatandaşlar için tüketici temsilcileri şu çözüm yollarını öneriyor:

Tüketici Hakem Heyeti: Alınan ücretlerin iptali ve iadesi için Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurulmalıdır.

CİMER Şikayeti: Mevzuata aykırı uygulama yapan hastaneler hakkında CİMER üzerinden şikayet oluşturulmalıdır.

Denetim Talebi: Hastanelerin ücretsiz otopark yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğinin denetlenmesi istenmelidir.

Kaynak: Dünya