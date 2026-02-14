Artık cebimizdeki "küçük paralar" yerini tamamen sembolik rakamlara ve yüksek değerli madeni paralara bıraktı.

25 KURUŞ TARİHE KARIŞTI, ÜRETİM SIFIRLANDI

Darphane’nin üretim verilerine göre, düşük değerli madeni paraların basımı kademeli olarak durduruldu.

Özellikle bir dönemin en çok kullanılan birimlerinden biri olan 25 kuruş, 2023 yılında 124,8 milyon adet basılırken, 2025 yılından itibaren üretim bandından tamamen kalkarak sıfırlandı.

Ocak ayı rakamları ise tablonun vahametini netleştiriyor:

• 25 Kuruş, 5 Kuruş, 1 Kuruş: Hiç basılmadı.

• 10 Kuruş: Sadece 180 bin adet (Toplam değeri yalnızca 18 bin TL).

• 50 Kuruş: 2 milyon 70 bin adet.

METALİN DEĞERİ ALIM GÜCÜNÜ GEÇTİ

Bugün Darphane'nin mesaisi artık neredeyse tamamen 1 TL ve 5 TL üzerine kurulu.

Ocak ayında tedavüle verilen 37,8 milyon adet madeni paranın büyük çoğunluğunu bu iki birim oluşturdu. Ancak en yüksek değerli madeni para olan 5 TL bile, günlük alışverişte işlevini yitirmiş durumda.

"EN BÜYÜK PARAYLA SAKIZ BİLE HAYAL"

Piyasadaki en değerli madeni para olan 5 TL ile bugün marketlerde tek bir sakız almak bile imkansız hale geldi.

Tekli sakız fiyatlarının 7 ila 10 TL bandına çıkması, madeni paraların artık bir "ödeme aracı" olmaktan ziyade "para üstü tamamlama" işlevine gerilediğini kanıtlıyor.

2026 ÜRETİM STRATEJİSİ: SEÇİCİ VE SINIRLI

Darphane, 2026 yılında da küçük paralardaki üretimi düşük seviyede tutarak "seçici basım" yaklaşımını sürdürüyor.

Cumhuriyetin 100. yılı anısına basılan 5 TL’lik hatıra paralar 10 milyon adetle piyasada hakimiyet kurarken, 50 kuruş ve altındaki birimlerin toplam parasal karşılığı artık sadece simsel bir boyutta kalıyor.