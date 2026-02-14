Bank of America stratejistlerine göre, Bitcoin 2025'teki rekor seviyelerinden sonra yaşadığı düzeltme sürecinde 74.000 dolar seviyesini en güçlü psikolojik ve teknik kale haline getirdi.

Teknik Görünüm: Raporda, 74.000 doların sadece eski bir direnç değil, aynı zamanda kurumsal maliyet tabanının yoğunlaştığı bir bölge olduğu belirtiliyor. Bu seviyenin üzerinde haftalık kapanışlar gelmesi durumunda, Bitcoin'in yeniden 100.000 dolar bandına doğru bir ivme kazanması bekleniyor.

Kurumsal Talep: BofA analistleri, ETF girişlerinin bu seviyelerde stabilize olduğunu ve "balina" olarak tabir edilen büyük cüzdanların 74.000-76.000 dolar aralığında ciddi bir re-akümülasyon (yeniden toplama) sürecine girdiğini not ediyor.

ETHEREUM: "ALTYAPI KRALI" İÇİN HEDEFLER GÜNCELLENDİ

Raporda Ethereum için de oldukça iyimser bir tablo çizildi. Ethereum’un sadece bir para birimi değil, "finansal sistemin yeni altyapısı" olduğu vurgulanırken şu noktalara değinildi:

Staking ve Verim: 2026 başı itibarıyla hayata geçen yeni staking teşvikleri ve ETF modelleri, Ethereum'a olan ilgiyi canlı tutuyor.

Fiyat Beklentisi: Analistler, Bitcoin'in 74.000 dolar üzerinde kalıcılık sağlamasının Ethereum'u doğrudan 4.500 dolar ve üzerindeki direnç noktalarına taşıyabileceğini öngörüyor.

PİYASA DUYARLILIĞI VE MAKRO ETKİLER

Bank of America, kripto piyasalarındaki "Aşırı Korku" (Extreme Fear) endeksinin aslında bir alım fırsatı olabileceğine işaret ediyor.

Raporda, ABD'deki regülasyon adımlarının (CLARITY Yasası gibi) netleşmesiyle birlikte bankaların kripto saklama ve borç verme hizmetlerinde daha aktif rol alacağı, bunun da likiditeyi artıracağı belirtiliyor.

"Kripto paralar artık sadece spekülatif birer varlık değil; tokenize edilmiş reel varlıklar (RWA) ve kurumsal ödeme sistemlerinin temel taşı haline geliyor. Bitcoin'in 74.000 dolar üzerinde yapacağı bir kapanış, piyasanın 'olgunluk evresine' geçtiğinin tescili olacaktır."

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.