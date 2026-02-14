Yatırımcının iştahını kabartan dev yükseliş serisi netleşti! Borsa İstanbul'da öyle hisseler sahneye çıktı ki, yılbaşında 1 milyon TL yatıranın hesabında bugün tam 2 milyon TL yazıyor. İşte paraya para demeyen o şanslı liste!

ZGYO VE SEGMN DURDURULAMIYOR: SERVET KAZANDIRDILAR!

Borsada 2026 yılına fırtına gibi giren bazı kağıtlar, sadece bir buçuk ayda yatırımcısını milyonerler kulübüne taşıdı. Paylaşılan son verilere göre; gayrimenkulden gıdaya, kimyadan holdinge kadar pek çok sektörde "altın çağ" yaşanıyor.

• ZGYO (Z GMYO): Yıllık %216,39’luk akılalmaz yükselişiyle listenin şampiyonu oldu! Kısa sürede parasını ikiye, hatta üçe katlamak isteyenlerin bir numaralı adresi haline geldi.

• SEGMN (Seğmen Gıda): Gıda devinden dev atak! Yıllık %159,86 getiri sağlayan hisse, son bir buçuk aylık performansıyla 1 milyon TL yatırana 1 milyon TL'den fazla temiz kâr bıraktı.

• HEDEF ve BAHKM: Parayı ikiye katlama görevini başarıyla tamamlayan diğer isimler ise HEDEF Holding (%108) ve Bahadır Kimya (%104) oldu.

REKOR HACİM, DEV KAZANÇ!

Sadece fiyatlar değil, işlem hacimleri de patladı! KTLEV (Katılımevim) ve ZERGY (Zeray GMYO) gibi hisselerde dönen 1.5 milyar TL’lik günlük hacimler, piyasadaki devasa para trafiğini gözler önüne seriyor.

Uzmanlar uyarıyor: Bu yükseliş trenine erken binenler ihya oldu! 1 milyon TL ana parası olan bir yatırımcı, doğru tercihlerle sadece 45 günde servetine servet kattı.