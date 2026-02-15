SUV modeller uzun yıllar sedan ve hatchback otomobillere kıyasla daha yüksek fiyat etiketleriyle anılsa da, Şubat 2026 fiyat listelerine göre 2 milyon TL'nin altında seçenekler bulunmaya devam ediyor. Türkiye otomobil pazarında bu fiyat barajının altında toplam 12 SUV modeli yer alıyor.

2 MİLYON TL'NİN ALTINDAKİ SUV MODELLER

Şubat 2026 itibarıyla fiyatı 2 milyon TL'nin altında kalan SUV modeller ve başlangıç satış fiyatları şöyle:

Citroën e-C3 – 1.468.000 TL

Hyundai Bayon – 1.490.500 TL

FIAT Grande Panda – 1.524.900 TL

BYD ATTO 2 – 1.624.000 TL

Nissan Juke – 1.700.300 TL

SEAT Arona – 1.742.881 TL

SsangYong Tivoli – 1.780.000 TL

Renault Duster – 1.780.000 TL

Škoda Kamiq – 1.796.600 TL

Kia XCeed – 1.840.000 TL

Togg T10X – 1.870.000 TL

Suzuki Vitara – 1.899.000 TL

SUV segmentindeki fiyatlar, markaların donanım paketleri ve motor seçeneklerine göre değişiklik gösterebiliyor.