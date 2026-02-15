SUV otomobiller uzun süredir yüksek fiyatlarıyla dikkat çekse de, Şubat 2026 itibarıyla 2 milyon TL'nin altında seçenekler bulunmaya devam ediyor. Türkiye pazarında farklı MARKA ve segmentlerde toplam 12 SUV modeli bu fiyat barajının altında satışa sunulurken, fiyatlar donanım ve motor seçeneklerine göre değişiklik gösterebiliyor. Peki, 2 milyon TL'nin altında satılan SUV otomobil markaları hangileri? İşte detaylar...
2 MİLYON TL'NİN ALTINDAKİ SUV MODELLER
Şubat 2026 itibarıyla fiyatı 2 milyon TL'nin altında kalan SUV modeller ve başlangıç satış fiyatları şöyle:
Citroën e-C3 – 1.468.000 TL
Hyundai Bayon – 1.490.500 TL
FIAT Grande Panda – 1.524.900 TL
BYD ATTO 2 – 1.624.000 TL
Nissan Juke – 1.700.300 TL
SEAT Arona – 1.742.881 TL
SsangYong Tivoli – 1.780.000 TL
Renault Duster – 1.780.000 TL
Škoda Kamiq – 1.796.600 TL
Kia XCeed – 1.840.000 TL
Togg T10X – 1.870.000 TL
Suzuki Vitara – 1.899.000 TL
SUV segmentindeki fiyatlar, markaların donanım paketleri ve motor seçeneklerine göre değişiklik gösterebiliyor.