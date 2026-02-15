Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile tarımsal üretim ve esnaf kredilerine ilişkin önemli değişiklikler yürürlüğe girdi. Ziraat Bankası, Ziraat Katılım, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Halkbank üzerinden kullandırılan Hazine destekli kredi ve finansmanlarda yeni şartlar getirildi.

HAZİNE DESTEKLİ KREDİLERDE DÜZENLEME

Karar kapsamında şu uygulamalarda değişikliğe gidildi;

-Ziraat Katılım Bankası AŞ tarafından tarımsal üretime yönelik Hazine kâr payı destekli yatırım ve işletme finansmanı,

-TC Ziraat Bankası AŞ ve Tarım Kredi Kooperatiflerince tarımsal üretime dair Hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredileri,

-Türkiye Halk Bankası AŞ tarafından esnaf ve sanatkârlara kullandırılan Hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredileri.

Yeni düzenlemeyle birlikte krediye erişimde vergi ve prim borcu şartı netleştirildi.

VERGİ VE PRİM BORCU ŞARTI GETİRİLDİ

Buna göre, kredi veya finansmandan yararlanmak isteyenlerin en fazla 15 gün önce alınmış belgeyle vergi dairelerine başvurarak, vadesi geçmiş vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarının bulunmadığını belgelemeleri gerekecek.

Borç bulunması halinde ise bu borcun yeniden yapılandırılmış ve yapılandırmanın bozulmamış olması şartı aranacak.

BORCU OLANLAR İÇİN YÜZDE 25 KESİNTİ

Şartların sağlanamaması durumunda, mevcut borcun kredi veya finansman tutarının yüzde 25'ine karşılık gelen kısmı, kişi adına ilgili vergi dairesine aktarılacak.

Bu kapsamda tahsil edilecek tutar yıllık 300 bin lirayı aşamayacak. Ayrıca borcun faizine ilişkin Hazine tarafından sağlanacak indirim oranı da yüzde 25 olarak uygulanacak.

BAZI KREDİLER 2026 SONUNA KADAR MUAF

Temel hayvansal ve bitkisel üretim alanlarında tamamı ayni ve 400 bin liraya kadar kullandırılan finansman ve krediler ile belirli meslek gruplarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlara sağlanan krediler için 31 Aralık 2026 tarihine kadar söz konusu borç şartı aranmayacak.

Yeni düzenleme, Hazine destekli kredi kullanımında mali disiplinin artırılmasını ve kamu alacaklarının tahsilatının güvence altına alınmasını hedefliyor.