Mevduat pastasından pay almak isteyen bankaların sunduğu oranlar ve net kazançlar şu şekilde gerçekleşti:

Fibabanka & TEB: %43 faiz oranı ile 63.148,98 TL aylık getiri sağlayarak listenin üst sıralarında yer alıyorlar.

VakıfBank: %43 faiz oranı ile 62.202,74 TL net kazanç sunuyor.

HSBC: %42,5 faiz oranıyla 62.403,71 TL aylık getiri sağlıyor.

Odea: %44 faiz oranı ile 53.482,10 TL getiri imkanı tanıyor.

Ziraat Dinamik: %45 ile en yüksek oranlardan birini sunmasına rağmen, hesaplama yöntemine göre 47.946,19 TL aylık getiri sağlıyor.

ÖNE ÇIKAN DİĞER BANKA ORANLARI

Piyasanın büyük oyuncuları ve dijital bankacılık kanallarında da hareketlilik devam ediyor:

DenizBank & Akbank: %40 faiz oranı üzerinden 57.863,01 TL aylık kazanç sunuyorlar.

QNB: %42,75 faiz oranı ile 57.203,01 TL getiri sağlıyor.

Yapı Kredi: %43 faiz oranıyla müşterilerine 56.834,08 TL kazandırıyor.

Garanti BBVA: %39 faiz oranı üzerinden 56.416,44 TL net getiri vaat ediyor.

İş Bankası: %37,5 faiz oranı ile 54.246,58 TL aylık kazanç imkanı sunuyor.

ON Dijital Bankacılık: %43 faiz oranıyla 52.887,27 TL getiri sağlıyor.

ING: %41 faiz oranı üzerinden 51.595,31 TL ödeme yapıyor.

Getirfinans (Günlük Vadeli): %42 faiz oranı ile 56.263,56 TL getiri imkanı sağlıyor.