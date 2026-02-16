Artan üretim maliyetleri ve güncel vergi yükümlülükleri gerekçe gösterilerek yapılan bu fiyat artışı, tiryakilerin cebini bir hayli yakacak gibi görünüyor.

Yeni tarifeye göre JTI grubunda fiyatlar şu şekilde güncellendi:

• En Düşük Fiyat: 100 TL

• En Yüksek Fiyat: 115 TL

• Sarmalık Tütün (100g): 265 TL

MALİYET VE VERGİ BASKISI ETKİLİ OLDU

Sektör temsilcileri, yapılan bu artışın sadece bir başlangıç olabileceğine dikkat çekiyor.

Özellikle enflasyonist baskı ve döviz kuru hareketliliğinin tütün endüstrisi üzerindeki maliyet yükünü artırması, fiyat etiketlerine doğrudan yansımış durumda.

Yeni fiyat listesi bugünden itibaren tekel bayileri ve market raflarında geçerli olmaya başladı. Diğer sigara gruplarının da benzer bir fiyat güncellemesine gidip gitmeyeceği ise merak konusu.