Kampanya, özellikle fahiş kira artışları ve yükselen konut fiyatları karşısında zorlanan dar ve orta gelirli vatandaşlara bir nefes borusu olmayı hedefliyor.

Bu tarihi fırsat, spekülatif alımların önüne geçmek amacıyla oldukça spesifik kriterlere dayandırılıyor:

• İlk Kez Ev Sahibi Olma Şartı: Krediden yalnızca hayatında hiç evi olmayan vatandaşlar faydalanabilecek.

• İkamet ve Sahiplik Durumu: Başvuru sahibinin üzerinde halihazırda bir tapu kaydı bulunmaması ana kriter olacak.

• Gelir Grubu Odaklılık: Dar ve orta gelirli ailelerin bütçesine uygun taksitlendirme modelleri üzerinde çalışılıyor.

FİNANSAL TABLO: YÜZDE 1.20 FAİZ VE 180 AY VADE

Kampanyanın en dikkat çekici noktası, piyasa koşullarının oldukça altında seyreden faiz oranı.

Kamu bankaları (Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank) öncülüğünde sunulacak paketin finansal iskeleti şu şekilde planlanıyor:

BDDK'nın konut kredilerindeki risk ağırlığını düşürmeye yönelik adımlarıyla birlikte, bankaların kredi verme iştahının artması ve vatandaşın finansmana erişiminin kolaylaşması bekleniyor.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

• Meclis Onayı: Düzenlemenin 2026'nın ikinci çeyreğine kadar yasallaşması bekleniyor.

• Başvuru Ekranlarının Açılması: Yasallaşmanın ardından kamu bankaları dijital ve fiziksel kanallar üzerinden başvuruları kabul etmeye başlayacak.

• Ekspertiz ve Onay: Satın alınacak konutun kriterlere (sıfır veya belirli yaş altı konut) uygunluğu denetlenecek.