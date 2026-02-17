Son dakika ünlülere uyuşturucu operasyonu gelişmesi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Soruşturma kapsamında çok sayıda kişi hakkında işlem yapılırken, sanatçı Edis (Edis Görgülü) hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

25 KİŞİYE YÖNELİK OPERASYON, 19 GÖZALTI

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak”, "Kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "Fuhşa teşvik ve aracılık etme" ile "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlamaları kapsamında 25 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

ÜNLÜ İSİMLER GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında şarkıcı Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve boksör Adem Kılıçcı gibi kamuoyunun yakından tanıdığı isimler de yer aldı.

Ayrıca Furkan Koçan, iş adamı ve "Terzi" isimli mekanın işletmecisi Hakan Tunçelli, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Murat Öztürk, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın ve Buse Görkem Narcı'nın da gözaltına alınanlar arasında bulunduğu bildirildi.

EDİS HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Soruşturma kapsamında son olarak sanatçı Edis Görgülü hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Dosyadaki gelişmeler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, soruşturmanın seyrine ilişkin yeni açıklamaların yapılması bekleniyor.