Bankalar, özellikle yeni müşteriler için sundukları "hoş geldin" faizleri ile rekabeti artırıyor. 1 milyon TL'lik bir yatırımın 32 günlük vade sonundaki net kazançları şu şekilde şekilleniyor:

EN YÜKSEK GETİRİ SUNAN HESAPLAR

Bazı hesaplarda net kazanç tutarı 31.574,49 TL seviyesine kadar ulaşarak listenin üst sıralarında yer alıyor:

• Kiraz Hesap: Yüzde 43 faiz oranı ile 31.574,49 TL net kazanç sağlıyor.

• Marifetli Hesap: Yeni müşterilere özel yüzde 43 faiz oranıyla 90 gün boyunca 31.574,49 TL getiri imkanı sunuyor.

• ON Plus: Yüzde 43 faiz oranı üzerinden 31.574,49 TL net kazanç ve toplamda 1.031.574,49 TL vade sonu tutarı vaat ediyor.

YÜZDE 44 FAİZ ORANI SUNAN ALTERNATİFLER

Yüzdesel olarak daha yüksek oran sunmasına rağmen alt limit veya hesaplama yöntemine göre farklılık gösteren seçenekler ise şöyle:

• VOV Hesap: Yüzde 44 faiz oranı ile 27.549,05 TL net kazanç sağlıyor (20.000 TL – 2.000.000 TL arası geçerli).

• Oksijen Hesap: Yüzde 44 faiz oranı ile 25.933,04 TL net kazanç sunuyor.

• Renkli Hesap: Görüntülü görüşme ile ilk kez müşteri olanlara özel yüzde 44 faiz oranı uyguluyor (1-90 gün vadede geçerli).

MEVDUAT HESAPLARINDA KOŞULLAR NELER?

Yatırım yapmadan önce bankaların sunduğu özel şartlara dikkat etmek gerekiyor:

• Vade Süreleri: Renkli Hesap ve Kaptan Hesap gibi seçeneklerde yüksek oranlar genellikle ilk 90 gün için geçerli "hoş geldin" faizleridir.

• Limit Aralıkları: Oksijen Hesap 7.500 TL'den başlarken, Kaptan Hesap 10.000 TL, VOV Hesap ise 20.000 TL alt limit ile açılabiliyor.

• Dijital Kanallar: En avantajlı oranlara genellikle bankaların mobil uygulamaları veya görüntülü görüşme hizmetleri üzerinden ulaşılabiliyor.