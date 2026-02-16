Ürün yöneticisi Nikita Bier tarafından doğrulanan yeni sistemle birlikte borsa sembollerinin (örneğin $TSLA veya $BTC) üzerine tıklayan kullanıcılar sadece fiyat grafiklerini görmekle kalmayacak, aynı zamanda doğrudan işlem bağlantılarına erişebilecek.

Canlı fiyat verileri ve ilgili gönderiler tek bir panelde birleşecek. X kendisi bir borsa gibi çalışmayacak; bunun yerine kullanıcıları harici aracı kurumlara yönlendirerek güvenli ticareti kolaylaştıracak.

Piyasayı etkileyen bir haber düştüğü anda, yatırımcılar başka bir uygulamaya geçmeden saniyeler içinde karar alıp işlem yapabilecek.

"TÜM PARANIN OLDUĞU YER"

Elon Musk, X’i Asya’daki "süper uygulamalar" (WeChat gibi) modeline yaklaştırmayı hedefliyor.

Musk’ın son açıklamalarına göre platform, sadece haberleşme değil, kişiden kişiye para transferi sağlayan X Money özelliğiyle de bir dijital cüzdana dönüşecek.

Şu an sınırlı beta aşamasında olan X Money’nin, iki ay içinde geniş kitlelere açılması planlanıyor.

MANİPÜLASYONA KARŞI SERT ÖNLEMLER

Yeni finansal araçların kötüye kullanımını engellemek adına X yönetimi şimdiden uyarılarda bulundu.

Piyasa manipülasyonu, organize taciz veya spam içeriklerle yatırımcıları yanıltmaya çalışan hesaplara karşı sıfır tolerans politikası uygulanacak.