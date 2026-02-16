Saat 16:00 itibarıyla artış gösteren raporlara göre kullanıcılar uygulamaya giriş yaptıklarında boş bir ekranla karşılaşıyor veya "Gönderiler şu anda yüklenemiyor" uyarısı alıyor.

Yaşanan bu kesinti sadece mobil uygulama ile sınırlı kalmayıp, web sürümünde de benzer senaryolara yol açmış durumda.

DOWNDETECTOR VERİLERİ NE DİYOR?

Küresel çapta internet kesintilerini takip eden Downdetector verileri, X platformuna yönelik hata raporlarının kısa sürede zirveye ulaştığını doğruluyor. Kullanıcı bildirimlerine göre temel sorunlar şu noktalarda toplanıyor:

• Akış Yenileme: Ana sayfadaki yeni gönderilerin düşmemesi.

• Profil Görüntüleme: Kullanıcı profillerinin ve medya içeriklerinin yüklenememesi.

• Bağlantı Hataları: Sunucu kaynaklı olduğu tahmin edilen genel erişim problemleri.

HENÜZ RESMİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Şirket kanadından veya Elon Musk’tan konuya dair henüz resmi bir bilgilendirme yapılmadı.

Ancak bu tür geniş çaplı kesintilerin genellikle sunucu güncellemeleri veya altyapısal çalışmalar sırasında meydana gelen geçici teknik aksaklıklardan kaynaklandığı biliniyor.

Erişim sorunu yaşayan kullanıcıların uygulamayı silip yüklemek yerine, bir süre beklemeleri ve internet bağlantılarını kontrol etmeleri öneriliyor.