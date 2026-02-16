Şubat ayı başındaki 62.822 dolarlık dipten sonra toparlanan ancak ivme kaybeden Bitcoin’in aksine, bazı altcoinler geçtiğimiz hafta yatırımcısını güldürdü.

Zcash (ZEC) yüzde 24,1’lik artışla listeye öncülük ederken; Pepe (PEPE), Bittensor (TAO) ve Aster gibi projeler de çift haneli büyüme rakamlarına ulaştı.

"RİSK İŞTAHI ŞİMDİLİK SEÇİCİ"

Analistlere göre hafta sonu yaşanan yükseliş denemeleri piyasada genel bir "boğa" sinyalinden ziyade düşük likiditeyi fırsat bilen spekülatif hamlelerden ibaret.

Fisher8 Capital ve Bitget uzmanları, paranın artık her projeye değil; yapay zeka, DeFi (Merkeziyetsiz Finans) ve oyun (GameFi) gibi güçlü hikayesi olan sektörlere aktığını vurguluyor.

ZİRVELERDEN HALA ÇOK UZAKTALAR

Yaşanan "yeşil mumlara" rağmen, bu altcoinlerin çoğu geçmişteki rekor seviyelerinin (ATH) oldukça gerisinde:

• Zcash: 2016 zirvesinin yüzde 90 altında.

• Pepe & Bittensor: 2024 rekorlarından sırasıyla yüzde 84 ve yüzde 75 düşük seyrediyor.

• Aster: Eylül 2025 zirvesinden yüzde 70 uzakta.

Bu tablo, altcoinlerin eski ihtişamlı günlerine dönmesi için hala katetmesi gereken uzun bir yol olduğunu kanıtlıyor.

GÖZLER ABD EKONOMİK VERİLERİNDE

Piyasanın kaderini belirleyecek asıl kritik eşik ise makroekonomik veriler. 20 Şubat'ta açıklanacak olan PCE (Kişisel Tüketim Harcamaları) fiyat endeksi, Fed'in mart ayındaki faiz kararı üzerinde doğrudan etkili olacak.

Mevcut beklentiler faizlerin sabit kalacağı yönünde olsa da enflasyon verilerindeki düşüş riskli varlıklara olan güveni tazeleyebilir.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.